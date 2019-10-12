Артур Хачуян о том, кто за нами следит в интернете и в жизни

Специалист по искусственному интеллекту и безопасности в сети Артур Хачуян – о том, чего мы боимся напрасно, а чего стоило бы опасаться.
Почему Фейсбук рекламирует вам книгу, о которой вы вслух рассказали другу? Кто читает ваши личные сообщения кроме вас самих? Осталась ли у нас привилегия хранить тайны в мире, где за нами следят камеры с распознаванием лиц, а государство анализирует наши поисковые запросы? И чем мы жертвуем, чтобы пользоваться телефоном, интернетом, и другими благами цивилизации?
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