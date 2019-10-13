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"Дождливый день в Нью-Йорке" и еще пять фильмов о Большом яблоке

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Тема:
Подкасты РИА (206)
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Нью-Йорк называют городом контрастов, и многие режиссеры пытаются по-своему поймать его в объективы своих кинокамер.

Для тех, кто мечтает посетить город и тех, кто уже там бывал, но не успел познакомиться со всеми его секретами — шесть фильмов, которые исследуют разный Нью-Йорк: от сентиментального и роскошного до грязного и жестокого.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (206)
Теги:
Нью-Йорк, США, кинематограф, Кино



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