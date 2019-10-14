Михайлов: РФ не использует весь потенциал миграционной амнистии

Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов рассказал о главных проблемах и возможностях миграционной амнистии, а также предположил, какие преференции получают граждане стран-участников ЕАЭС.

Эксперт рассказал, что преференции у граждан Таджикистана по сравнению с мигрантами из других стран бывшего СССР уже есть: в частности, у таджикистанцев удлиненный период постановки на миграционный учет по прибытии в РФ.

Они должны зарегистрироваться в течение 15 дней, тогда как для остальных приезжих этот срок составляет 7 дней.

"Других послаблений для таджикистанцев пока не ожидается, по крайней мере, до момента вступления Таджикистана в ЕАЭС никаких преференций не будет", - пояснил эксперт Sputnik Таджикистан.

Также он рассказал, что зачастую мигранты в России, как правило, не осведомлены о действующей амнистии для иностранных граждан. Информацию об этом мигранты получают в основном от диаспоральных лидеров, из организаций, близких к консульским службам и правозащитных организаций.

"О том, что они имеют право легализоваться в России, зачатую мигранты просто не знают", - считает эксперт.