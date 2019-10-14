Кузьмичев рассказал, чего ждет молодежь от процессов внутри ЕАЭС

Организатор Школы молодого лидера Евразийской экономической комиссии Илья Кузьмичев рассказал, как образовательные процессы в рамках ЕАЭС помогут молодому поколению.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Кузьмичев отметил, что молодых лидеров интересуют процессы, происходящие на территории Евразийского экономического союза.

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По его словам, научное сотрудничество очень важно, потому что высшие учебные заведения являются точками притяжения молодых людей, имеющих научный потенциал.

"Мы в ЕЭК это хорошо понимаем и учитываем важную роль образовательных и научных программ в создании экономических и культурных связей. Мы стараемся сотрудничать с университетами, чтобы вопросы экономической интеграции включались в образовательные программы", — сказал организатор школы.

Он добавил, что многие ключевые вузы стран ЕАЭС предоставляют большие возможности вовлечения молодежи в образовательные программы других государств союза.