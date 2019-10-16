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Политолог Арзу Нагиев
Sputnik / Murad Orujov

Нагиев назвал вопросы, которые необходимо решить странам Тюркского совета

Радио
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Политолог Арзу Нагиев рассказал, какие вопросы стоят перед странами-участницами Тюркского совета, к которому в этом году присоединился Узбекистан.

В Баку завершился седьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвовал в нем в качестве полноправного члена. Страна присоединилась к данной авторитетной международной структуре в этом году.

Политолог Арзу Нагиев отметил, что совместными усилиями страны-участницы Тюркского совета могут добиться своих целей.

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"Основной вопрос — это решение экономических, социальных, политических и культурных проблем, которые стоят перед нашими государствами. Уже и Узбекистан стал полноправным членом организации. И саммит в Баку очень важен для координации действий всех этих государств для решения общих проблем", — сказал Нагиев Sputnik Азербайджан.

В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними. Секретариат организации находится в Стамбуле.

Теги:
Тюркский совет, Узбекистан, Баку, Азербайджан



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