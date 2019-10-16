Нагиев назвал вопросы, которые необходимо решить странам Тюркского совета

В Баку завершился седьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвовал в нем в качестве полноправного члена. Страна присоединилась к данной авторитетной международной структуре в этом году.
Политолог Арзу Нагиев отметил, что совместными усилиями страны-участницы Тюркского совета могут добиться своих целей.
В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними. Секретариат организации находится в Стамбуле.