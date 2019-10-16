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Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк
© Национальный союз производителей говядины

Генетика и технологии решат проблему с мясом в Узбекистане — эксперт

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Генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал, какие меры необходимо принять Узбекистану для наращивания производства мяса без увеличения импорта крупного рогатого скота.

Казахстан с 22 октября вводит полугодовое эмбарго на вывоз из страны маточного поголовья. Причиной таких мер стали увеличившиеся объемы импорта живого поголовья Узбекистаном. Только за первое полугодие соседняя республика закупила свыше 63 тысяч голов скота.

По мнению российского представителя животноводческой отрасли, решение Казахстана на этом фоне выглядит наиболее сбалансированным и логичным. Что касается узбекских фермеров, то республике стоит сделать упор на качественные изменения в животноводстве.

"Для начала необходимо провести масштабный аудит всей животноводческой отрасли, желательно, с привлечением сторонних экспертов, чтобы получить более независимую оценку. Для развития скотоводства и увеличения объемов производства мяса стоит особое внимание уделить процессу откорма животных, отбору наиболее подходящих пород и особей для дальнейшего воспроизводства. Сейчас в республике забой животных дает лишь от 40 до 50% мяса от потенциальных возможностей. Проблема не в физической нехватке поголовья, а в правильном доведении его до кондиции", — подчеркнул Костюк.

Дмитрий Гордеев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Гордеева
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Для решения проблем в сфере животноводства президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в среду, 16 октября, совещание. В ходе встречи глава государства призвал обратить особое внимание на развитие необходимой инфраструктуры, создание бесперебойной и полноценной кормовой базы, финансовую поддержку сельхозпроизводителей и подготовку кадров в этой сфере.

Теги:
Казахстан, животноводство, Узбекистан



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