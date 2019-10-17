Полетаев: в России нужно бороться с теневой экономикой, а не с мигрантами

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев рассказал, какие меры необходимо предпринять в России для решения вопроса в сфере незаконной миграции и трудоустройства.

В России с 16 октября вступило в силу постановление правительства, которое устанавливает квоты на привлечение мигрантов в различных сферах экономики. Больше всего иностранцев в 2020 году разрешено задействовать в строительной отрасли: квота установлена на уровне 80% от общей численности работников. Эта норма не распространится на Москву, Алтайский край и Бурятию.

В сфере перевозки пассажиров и грузов допустимая доля мигрантов составляет 26%, в спорте — 25%, в сельскохозяйственной промышленности — 50%.

По мнению Дмитрия Полетаева, из-за новых квот мало что изменится. Многие мигранты из Узбекистана и Таджикистана и так работают в строительстве, при этом их гораздо меньше в сфере услуг, отметил он.

По словам эксперта, когда вступают в силу регуляторы, находятся выходы, пишет Sputnik Таджикистан. Полетаев напомнил, что после введения запрета на работу в торговле мигрантов начали оформлять как подсобных рабочих.

"Контроль над исполнением квот непостоянный. И мы видим, что у нарушающих правила есть сеть информаторов", — сказал он.

Эксперт считает, что при введении квот "эффект будет, но не абсолютный".

"Это экономика: если люди нужны в данной сфере, если мигранты готовы там работать, если работодатели готовы их нанимать, то могут быть отклонения от официальной парадигмы", — сказал Полетаев.

Для решения вопроса в сфере незаконной миграции и трудоустройства нужны экономические меры: следует бороться не с трудовыми мигрантами, а с теневым сектором, заявил он.