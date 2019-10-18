Лукьянов: курдский вопрос не разрешить операцией в Сирии

Специалист по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов считает, что долгосрочная военная операция в Сирии не нужна никому.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран) не сможет возродиться после турецкой военной операции в Сирии, а пленные боевики не будут выпущены из тюрем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Понятно, что долгосрочная операция не нужна ни самой Турции, ни всем остальным игрокам. Тем не менее сопротивление курдов одной операцией не ликвидировать, и сам курдский вопрос не разрешить одной или несколькими военными операциями. Все равно военные операции – это исключительно средство давления, а решать проблемы придется за столом переговоров", – сказал Лукьянов в эфире радио Sputnik.

Президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, которая проводится до сих пор.