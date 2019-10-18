Политолог: тюркоязычным странам лучше интегрироваться в Евразию

Специалист по международным отношениям, политолог Назакет Мамедова считает, что атлантизм переживает глубокий кризис, и на этом фоне евразийство имеет шанс на возобновление.

Узбекистан в этом году присоединился к Совету сотрудничества тюркоязычных государств, главная цель которого — развитие всестороннего партнерства между ними.

"Тюркские страны имеют общие корни, язык, культуру и историческое прошлое, что дает шанс на развитие гуманитарных отношений: мы уже видим признаки интеграции, которая довольно успешно развивается", — заявила политолог Назакет Мамедова на 63-м заседании клуба "Южный Кавказ" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.

По ее словам, даже на самом Западе уже отмечают, что атлантизм переживает глубокий кризис. "И внутри Европы есть раскол — это не секрет".

"На этом фоне евразийство имеет шанс на возобновление, — отметила Мамедова. — Тюркоязычные страны имеют шансы, историческую почву и все основания для интеграции. Думаю, что евразийство — более приемлемый вариант для Азербайджана и других тюркоязычных стран".

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что взаимодействие республики с другими членами Тюркского совета — вполне логичная и продуктивная стратегия. Он отметил общность истории, традиций, культуры, языка, а также наличие прагматического интереса, включающего в себя желание более эффективно сотрудничать в торгово-экономической и транспортной сферах, а также в вопросах образования.