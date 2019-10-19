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"Если тебя не лайкают, ты лузер". Почему нам так важны виртуальные сердечки

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Sputnik Узбекистан

Способ потешить самолюбие или нажить социальный капитал? Получить одобрение общества, обратную связь или нервный срыв? Лайк — универсальная валюта интернета — уходит в прошлое. А вместе с ней и наши переживания, что под последним постом "сердечек" меньше обычного.

 

 

Лайки появились десять (!) лет назад и произвели революцию в мире социальных сетей. Сегодня мы уже не помним, каким был мир без них.

Художники посвящают произведения лайкам как символу эпохи. А социальные сети одна за другой тестируют отказ от их публичной демонстрации, потому что лайки давят на пользователей и постепенно обесцениваются из-за накруток.

Нужен ли нам "безлайковый" мир обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель креативного и СММ отдела агентства интернет-маркетинга DeltaClick Александр Артюшенко — поделился мнением, как может отказ от лайков изменить политику продвижения компаний в социальных сетях.

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Теги:
Социальная сеть



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