"Если тебя не лайкают, ты лузер". Почему нам так важны виртуальные сердечки

Лайки появились десять (!) лет назад и произвели революцию в мире социальных сетей. Сегодня мы уже не помним, каким был мир без них.
Художники посвящают произведения лайкам как символу эпохи. А социальные сети одна за другой тестируют отказ от их публичной демонстрации, потому что лайки давят на пользователей и постепенно обесцениваются из-за накруток.
Нужен ли нам "безлайковый" мир обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель креативного и СММ отдела агентства интернет-маркетинга DeltaClick Александр Артюшенко — поделился мнением, как может отказ от лайков изменить политику продвижения компаний в социальных сетях.
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