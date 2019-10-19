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"Ад перфекциониста". Почему мы хотим довести всё до идеала

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Sputnik Узбекистан

Разочарование в мире и людях. Низкая самооценка. Агрессия. Страх совершить ошибку. Шаблонность мышления. Все это гарантирует нам перфекционизм. Может, пора перестать им гордиться, признать, наконец, что он мешает жить, и начать с ним бороться?

 

 

Перфекционизм — результат появления социальных сетей или детская травма? Он задает чёткий вектор движения или загоняет нас в рамки? Можно ли сделать без него блестящую карьеру? Обязывают ли некоторые профессии быть перфекционистом? И где грань между манией всё довести до идеала и трудолюбием?

Как не сойти с ума в попытках сделать всё безупречно, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — коуч трудоголиков Ольга Полищук — рассказывает, почему современная молодежь "увязла" в перфекционизме больше, чем их родители.

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