Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 1: софт и железо

Мама, мыло, окно, колобок, яблоко — это не слова из детских учебников, а вполне себе серьезные термины. Названия компьютерных деталей и слова из жаргона программистов в разговорном русском получили новые имена, порой — неузнаваемые.