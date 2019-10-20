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Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 1: софт и железо

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Тема:
Подкасты РИА (210)
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Sputnik Узбекистан

Мама, мыло, окно, колобок, яблоко — это не слова из детских учебников, а вполне себе серьезные термины. Названия компьютерных деталей и слова из жаргона программистов в разговорном русском получили новые имена, порой — неузнаваемые.

Рассказываем, откуда обои на столе, кто такая фотожаба, где соска у ведра и как колобок стал мышкой.

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!

Тема:
Подкасты РИА (210)
Теги:
компьютер, Интернет, речь, русский язык



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