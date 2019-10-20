Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 1: софт и железо

Рассказываем, откуда обои на столе, кто такая фотожаба, где соска у ведра и как колобок стал мышкой.
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
Мама, мыло, окно, колобок, яблоко — это не слова из детских учебников, а вполне себе серьезные термины. Названия компьютерных деталей и слова из жаргона программистов в разговорном русском получили новые имена, порой — неузнаваемые.
Рассказываем, откуда обои на столе, кто такая фотожаба, где соска у ведра и как колобок стал мышкой.
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
Спортсмен сохранил свою позицию обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе, которым в настоящее время владеет американец Эррол Спенс.
Президент США указал на безумие бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев доверил Кучкарову управление либерализацией валютных рынков, ослабление торговых ограничений и дебют страны на международном рынке облигаций. Министр сумел добиться значительных успехов, отметили британские эксперты.