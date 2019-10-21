Тимошенко рассказал о перспективах создания совместных космических проектов СНГ

Могут ли страны СНГ создать общие проекты для покорения космоса, рассказал доктор технических наук, профессор кафедры "Ракетно-космические композитные конструкции" МГТУ им. Н.Э. Баумана Валерий Тимошенко.

Области сотрудничества у стран СНГ в сфере совместного исследования космоса достаточно хорошие, отметил доктор технических наук, профессор кафедры "Ракетно-космические композитные конструкции" МГТУ им. Н.Э. Баумана Валерий Тимошенко в разговоре с Sputnik Таджикистан.

Он напомнил, что в Узбекистане существовал институт НПО "Физика-Солнце", который делал оптические системы.

"Страны СНГ смогут обеспечить совместное создание компонентов для космических аппаратов, связных спутников, системы зондирования земли, может быть, создания межпланетных кораблей", - предположил Тимошенко.

Тимошенко добавил, что в Таджикистане до сих пор работает высокогорная обсерватория, которая осуществляет наблюдение за спутниками и отслеживает космические объекты.

Эксперт отметил, что в Беларуси налажено производство электроники, а в Армении создавали тугоплавкое стекло, которое в свое время использовалось как один из компонентов космического корабля "Буран".

Все участники вносили свой вклад в развитие исследования космоса СССР, напомнил Тимошенко.

Доктор технических наук не исключил, что все можно восстановить. Он добавил, что все страны СНГ находятся на достаточном уровне, чтобы снова заняться развитием данной сферы.