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Антон Шапарин
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Автоэксперт объяснил популярность Daewoo Nexia, но покупать отсоветовал

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Sputnik Узбекистан

Вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин объяснил популярность старой модели ее неприхотливостью и надежностью, но в современных рыночных условиях призвал обратить внимания на более безопасные автомобили.

Daewoo Nexia вошла в ТОП-10 автомобилей с пробегом, которые до сих пор активно покупаются в РФ. По мнению автомобильного эксперта, ничего в этом удивительного нет, учитывая стоимость и репутацию данной модели.

"Это очень дешевая, доступная и почти неубиваемая машина, поэтому она еще довольно долго наравне с вазовской "классикой" будет популярной у россиян, ограниченных в доходах. Другое дело, что время Nexia давно прошло. Сейчас по требованиям безопасности она не выдерживает никакой конкуренции", — подчеркнул Шапарин.

При выборе авто он посоветовал обращать внимание прежде всего на два фактора - наличие антиблокировочной тормозной системы и хотя бы одной подушки безопасности.  




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