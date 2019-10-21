Автоэксперт объяснил популярность Daewoo Nexia, но покупать отсоветовал

Вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин объяснил популярность старой модели ее неприхотливостью и надежностью, но в современных рыночных условиях призвал обратить внимания на более безопасные автомобили.
Автоэксперт объяснил популярность Dewoo Nexia, но покупать отсоветовал
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Daewoo Nexia вошла в ТОП-10 автомобилей с пробегом, которые до сих пор активно покупаются в РФ. По мнению автомобильного эксперта, ничего в этом удивительного нет, учитывая стоимость и репутацию данной модели.
"Это очень дешевая, доступная и почти неубиваемая машина, поэтому она еще довольно долго наравне с вазовской "классикой" будет популярной у россиян, ограниченных в доходах. Другое дело, что время Nexia давно прошло. Сейчас по требованиям безопасности она не выдерживает никакой конкуренции", — подчеркнул Шапарин.
При выборе авто он посоветовал обращать внимание прежде всего на два фактора - наличие антиблокировочной тормозной системы и хотя бы одной подушки безопасности.
С 1 ноября прежде чем принять в свою семью ребенка-сироту, гражданам необходимо пройти специальные курсы приемных родителей. Они будут проходить непосредственно в домах "Мехрибонлик" и детских городках.