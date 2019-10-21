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Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Политолог о турецкой операции в Сирии: все идет не так, как планировалось

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Sputnik Узбекистан

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал, в каком положении оказалась Турция спустя почти две недели после начала военной операции на севере Сирии и какой шаг поможет Анкаре не усугубить ситуацию.

Американцы ранее заявили о своем уходе с северо-востока Сирии и этим фактически спровоцировали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать там военную операцию, заявил политолог Станислав Тарасов. Однако теперь получается, что они, возможно, остаются. И утверждения о том, что американцы бросили курдов, — глубокое заблуждение, считает эксперт.

Турецкий военный конвойв Килисе, недалеко от турецко-сирийской границы
© REUTERS / STRINGER
Турецкая операция в Сирии: все против Эрдогана
По мнению Тарасова, они проводят тактическую перегруппировку, выводя Эрдогана на прямой контакт с курдами, живущими в разных странах и мечтающими о создании своего собственного государства. Американцы выполнили главную задачу — они ввели курдов в большую политику, отметил эксперт.

По его мнению, сложилась очень трудная, многоходовая комбинация. И она только начинает раскручиваться.

"С иракской стороны границу с Сирией фактически охраняют курды. До сих пор иракские курды сотрудничали с Анкарой, но неизвестно, как они поведут себя завтра. Тем временем сирийские курды после начала турецкой операции пошли на альянс с Дамаском, и у Эрдогана пропадает аргумент, что он борется на севере Сирии с курдскими формированиями — теперь он, получается, должен бороться напрямую с Дамаском, что ему, конечно, не нужно. У Турции все идет не так, как планировалось, сложилась очень неоднозначная ситуация, которая еще только раскручивается", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik

Андрей Кошкин
Sputnik
Чем закончится для Эрдогана операция в Сирии – мнение эксперта
По его словам, арабский мир рассматривает турецкую операцию как удар по арабской стране — несмотря на все противоречия большинства его руководителей с официальным Дамаском.

"То есть Турция оказывается в изоляции и в регионе, и на Западе. И если Анкара не пойдет на контакты с Дамаском, то ситуация будет только усугубляться, — считает Станислав Тарасов. — Все еще только начинается, и все еще впереди".

Подробный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, политика, США, Сирия



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