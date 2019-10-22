12:12 22 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Геннадий Бордюгов
© Sputnik / Алексей Тихомиров

Бордюгов: мы боремся с принижением роли СССР в разгроме гитлеровской Германии

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0
Sputnik Узбекистан

Президент Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов рассказал о создании Международного общественного комитета "Победили вместе".

В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии был создан Международный общественный комитет "Победили вместе", деятельность которого направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь ради общей победы.

В эфире радио Sputnik Бордюгов отметил, что долг нынешних поколений — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне.

"К сожалению, в последнее время становится массовым желание посеять неприязнь между странами и народами, пересмотреть итоги Второй мировой войны, замолчать то, что было сделано во благо человечества, сохранения демократии и гуманитарных ценностей", — подчеркнул Бордюгов.

По его словам, современное общество все меньше знает о событиях тех лет и упускает из виду некоторые факты.

"Многие почти забыли об участии во Второй мировой войне таких стран, как Монголия, Индия и Китай, и об их вкладе в историю. Просвещение — одна из целей нашей инициативы. Мы рассчитываем на поддержку всех, кто заинтересован в том, чтобы память жила в наших сердцах и в сердцах будущих поколений", — сказал активист.

 

Теги:
радио, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Чудеса селекции: метровый огурец и другие овощи-гиганты – фото
НАТО без Турции? Франция призвала исключить Анкару из альянса
Неудобный партнер: Франция призвала исключить Турцию из НАТО
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054