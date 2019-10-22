Бордюгов: мы боремся с принижением роли СССР в разгроме гитлеровской Германии

В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии был создан Международный общественный комитет "Победили вместе", деятельность которого направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь ради общей победы.

В эфире радио Sputnik Бордюгов отметил, что долг нынешних поколений — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне.

"К сожалению, в последнее время становится массовым желание посеять неприязнь между странами и народами, пересмотреть итоги Второй мировой войны, замолчать то, что было сделано во благо человечества, сохранения демократии и гуманитарных ценностей", — подчеркнул Бордюгов.

По его словам, современное общество все меньше знает о событиях тех лет и упускает из виду некоторые факты.

"Многие почти забыли об участии во Второй мировой войне таких стран, как Монголия, Индия и Китай, и об их вкладе в историю. Просвещение — одна из целей нашей инициативы. Мы рассчитываем на поддержку всех, кто заинтересован в том, чтобы память жила в наших сердцах и в сердцах будущих поколений", — сказал активист.