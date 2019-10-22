Лингвист рассказала, как Узбекистану бороться с англицизмами

Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, лингвист Елена Кара-Мурза пояснила на российском опыте, как можно бороться с избыточным использованием иностранных слов, особенно в наружной рекламе и на вывесках магазинов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка как государственного". Согласно документу, специалистам, а также кабинету министров, стоит обратить особое внимание не только на более глубокое изучение узбекского языка на всех уровнях, но и на более широкое его применение.

Отдельными пунктами выделены требования по использованию языка при наименовании географических объектов или мест общего пользования, а также в рекламных целях. Кроме того, лингвистам поручено более тщательно вести работу по обогащению национального языка с введением в оборот современных терминов, ныне не имеющих аналогов на узбекском.

По мнению российского лингвиста Елены Кара-Мурзы, схожие проблемы испытала и Россия, особенно в период 1990-х и начале 2000-х годов. Определенные ограничения были даже внесены в закон о государственном языке. В этом смысле позиция узбекских властей выглядит последовательной и логичной.

"Есть определенные нормы использования национального языка в рекламе и СМИ, а также при создании вывесок и объявлений в магазинах. Но вот с брендам, особенно глобальными, есть нюансы. Конечно, названия всемирно известных компаний предпочтительнее писать на языке оригинала. А вот призывы к покупателям вместо устоявшегося SALE у нас с некоторых пор обязательно дублируют на русском - "распродажа" или "скидки". Многие страны ограничивают иностранную лексику в интересах национального языка - где-то жестче, где-то мягче", — поясняет специалист.

Говоря о пополнении языка новыми терминами, Кара-Мурза заметила, что в мировой практике есть такие прецеденты, например, во Франции, где стараются найти аналог международным понятиям и названиям новых изделий.

Решить проблему засилья англицизмов на первом этапе, по мнению лингвиста, можно путем дублирования надписей и названий на узбекском. Это позволит языку не потеряться на фоне иностранных слов, но при этом сохранится функция оригинала с более сильными и завлекательными элементами, которые так важны, к примеру, для торговли.

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