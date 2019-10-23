Эксперт: запрет рекламы газировки на ТВ никакого эффекта не даст

В ряде СМИ Таджикистана появилась информация, что на ТВ пропала реклама газированных напитков. Запрет был осуществлен по инициативе Комитета по телевидению и радиовещанию республики. Кстати, профильные агентства, представляющие производителей, не были предупреждены о запрете.
Эксперт считает, что сам по себе запрет на рекламу продукта по телевидению не сможет дать значимого эффекта. Реклама направлена не на популяризацию категории, а на перетягивание потребителей на продукцию того или иного бренда.
Березин в разговоре со Sputnik Таджикистан привел в пример ситуацию с табакокурением на территории России.
"Никакой рекламы сигарет в СССР не было, но курение было на довольно высоком уровне, и курили в основном папиросы и сигареты без фильтра", - напомнил маркетолог.
При этом отсутствие рекламы никак не влияло на потребление.
Найди хотя бы одно отличие: как в Узбекистане "делают" рекламу - видео >>>
В 90-е на какое-то короткое время табак разрешили рекламировать на телевидении, и это не привело к увеличению табакокурения, а только смещало спрос к определенному производителю, добавил эксперт.
"Когда рекламу снова запретили, спрос не снизился. Уменьшаться он стал тогда, когда начала реализовываться комплексная программа: популяризация здорового образа жизни, рост цены на сигареты через акцизы, запрет курения в общественных местах", - отметил Березин.
Проблема со сладкими газировками не в том, что люди не знают, что они не полезны, а в том, что это один из самых дешевых сладких продуктов, добавил маркетолог.