Эксперт: запрет рекламы газировки на ТВ никакого эффекта не даст

В ряде СМИ Таджикистана появилась информация, что на ТВ пропала реклама газированных напитков. Запрет был осуществлен по инициативе Комитета по телевидению и радиовещанию республики. Кстати, профильные агентства, представляющие производителей, не были предупреждены о запрете.

Эксперт считает, что сам по себе запрет на рекламу продукта по телевидению не сможет дать значимого эффекта. Реклама направлена не на популяризацию категории, а на перетягивание потребителей на продукцию того или иного бренда.

Березин в разговоре со Sputnik Таджикистан привел в пример ситуацию с табакокурением на территории России.

"Никакой рекламы сигарет в СССР не было, но курение было на довольно высоком уровне, и курили в основном папиросы и сигареты без фильтра", - напомнил маркетолог.

При этом отсутствие рекламы никак не влияло на потребление.

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В 90-е на какое-то короткое время табак разрешили рекламировать на телевидении, и это не привело к увеличению табакокурения, а только смещало спрос к определенному производителю, добавил эксперт.

"Когда рекламу снова запретили, спрос не снизился. Уменьшаться он стал тогда, когда начала реализовываться комплексная программа: популяризация здорового образа жизни, рост цены на сигареты через акцизы, запрет курения в общественных местах", - отметил Березин.

Проблема со сладкими газировками не в том, что люди не знают, что они не полезны, а в том, что это один из самых дешевых сладких продуктов, добавил маркетолог.