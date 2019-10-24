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Член Общественного совета при УФМС города Москвы Юрий Московский, архивное фото
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт: нынешняя система не обеспечивает безопасность мигрантов

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Sputnik Узбекистан

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский рассказал, в каких корректировках нуждается нынешнее трудовое законодательство РФ.

В России иностранцам хотят разрешить регистрировать в своих домах других приезжих. Сейчас соответствующие поправки рассматривает Правительственная комиссия при Кабинете министров. В случае принятия законопроекта иностранцы, купившие квартиры в РФ, смогут прописывать на своей жилплощади родных.

Эксперт отметил, что в России не так много иностранцев, которые смогли бы себе позволить купить собственное жилье в РФ. Зачастую они и вовсе живут без регистрации.

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Именно поэтому существующая система регистрации для иностранцев нуждается в коррекции и разъяснениях, так как правоохранительные органы могут трактовать закон двояко.

"Нынешняя система не создает никаких реальных основ для безопасности. Я вижу необходимость вернуть прежнюю норму - регистрацию по месту работы, также необходима всеобщая дактилоскопия иностранцев в стране для усиления безопасности", - рассказал он Sputnik Таджикистан.

При этом, по мнению эксперта, в России необходимо провести более системную работу, а ныне рассматриваемого закона, чтобы навести порядок в этой сфере, недостаточно.




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