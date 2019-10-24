Эксперт: нынешняя система не обеспечивает безопасность мигрантов

В России иностранцам хотят разрешить регистрировать в своих домах других приезжих. Сейчас соответствующие поправки рассматривает Правительственная комиссия при Кабинете министров. В случае принятия законопроекта иностранцы, купившие квартиры в РФ, смогут прописывать на своей жилплощади родных.
Эксперт о мигрантах: мы увеличиваем количество граждан, а не жителей >>>
Именно поэтому существующая система регистрации для иностранцев нуждается в коррекции и разъяснениях, так как правоохранительные органы могут трактовать закон двояко.
"Нынешняя система не создает никаких реальных основ для безопасности. Я вижу необходимость вернуть прежнюю норму - регистрацию по месту работы, также необходима всеобщая дактилоскопия иностранцев в стране для усиления безопасности", - рассказал он Sputnik Таджикистан.
При этом, по мнению эксперта, в России необходимо провести более системную работу, а ныне рассматриваемого закона, чтобы навести порядок в этой сфере, недостаточно.