Известная певица Manizha предложила свой способ борьбы с домашним насилием

Российская и таджикская певица Manizha запустила мобильное приложение Silsila, чтобы бороться с жестокостью и насилием в семье.

В конце февраля текущего года Manizha запустила приложение в поддержку жертв домашнего насилия Silsila. В конце ноября - начале декабря певица планирует объявить о масштабном перезапуске программы.

"С 26 ноября по 10 декабря - это 16 дней насилия. В рамках этих дней мы сообщим об обновлении", - сказала Manizha в беседе со Sputnik Таджикистан

Певица уточнила, что сейчас приложение действует на территории Москвы и Санкт-Петербурга, но после перезапуска Silsila начнет работать по всей России и на части Кавказа.

Несмотря на то что приложение Silsila существует без сторонней финансовой поддержки, оно всегда будет бесплатным, подчеркнула Manizha.

"Это приложение от человека к человеку. Я это говорила и говорю всегда. И приложение абсолютно бесплатно и будет бесплатно всегда и для всех. Наше желание - сделать что-то помимо музыки, чтобы как-то поддержать общество", - сказала певица.

Она отметила, что некоторые артисты на эти же средства могут снять несколько клипов и записать сингл.

Manizha добавила, что в будущем приложение Silsila планируется расширить на страны СНГ.

В Узбекистане проблема домашнего насилия еще имеет место. Ее решением занялись на самом высоком уровне, подключив к работе с населением уполномоченных инспекторов, махаллинские советы, а также Комитет женщин Узбекистана. Для всех, кому требуется помощь, открыт телефон горячей линии, также граждане, ставшие жертвами издевательств или побоев в семье, могут обращаться в комитеты или МВД.