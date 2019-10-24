16:20 24 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Певица Manizha Манижа Сангин (Хамраева)
© Sputnik / Евгения Новоженина

Известная певица Manizha предложила свой способ борьбы с домашним насилием

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
Sputnik Узбекистан

Российская и таджикская певица Manizha запустила мобильное приложение Silsila, чтобы бороться с жестокостью и насилием в семье.

В конце февраля текущего года Manizha запустила приложение в поддержку жертв домашнего насилия Silsila. В конце ноября - начале декабря певица планирует объявить о масштабном перезапуске программы.

Пострадавшая от домашнего насилия женщина из Узбекистана
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Склонял к групповому сексу и грозил сжечь: узбекистанка о браке с садистом
"С 26 ноября по 10 декабря - это 16 дней насилия. В рамках этих дней мы сообщим об обновлении", - сказала Manizha в беседе со Sputnik Таджикистан.

Певица уточнила, что сейчас приложение действует на территории Москвы и Санкт-Петербурга, но после перезапуска Silsila начнет работать по всей России и на части Кавказа.

Несмотря на то что приложение Silsila существует без сторонней финансовой поддержки, оно всегда будет бесплатным, подчеркнула Manizha.

"Это приложение от человека к человеку. Я это говорила и говорю всегда. И приложение абсолютно бесплатно и будет бесплатно всегда и для всех. Наше желание - сделать что-то помимо музыки, чтобы как-то поддержать общество", - сказала певица.

Она отметила, что некоторые артисты на эти же средства могут снять несколько клипов и записать сингл.

Закрытые на замок ворота
© Flickr / Dee Delgado
В Ташкенте муж держал на цепи свою жену - видео
Manizha добавила, что в будущем приложение Silsila планируется расширить на страны СНГ.

В Узбекистане проблема домашнего насилия еще имеет место. Ее решением занялись на самом высоком уровне, подключив к работе с населением уполномоченных инспекторов, махаллинские советы, а также Комитет женщин Узбекистана. Для всех, кому требуется помощь, открыт телефон горячей линии, также граждане, ставшие жертвами издевательств или побоев в семье, могут обращаться в комитеты или МВД.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Рианна и радуга: лучшие костюмы на собачьем параде к Хеллоуину в Нью-Йорке
Экономика и искусственный интеллект: о форуме "Открытые инновации– 2019"
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться