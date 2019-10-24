Юрист рассказал о нюансах при дистанционном списывании долгов

"В России такая практика существует. Приставам даже не надо приходить непосредственно к должнику. Причем списание может быть произведено не только с карты, но и со счета, например, пенсионного. Еще одна форма взыскания - запрос компетентных органов непосредственно работодателю. Даже если человек получает зарплату наличными, ему высчитают положенную сумму, к примеру, за алименты. Вполне логично, что узбекские коллеги захотели перенять положительный опыт РФ", — отметил Деменков в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
В то же время он заметил, что при такой дистанционной системе взыскания есть определенные ограничения: так не со всяких счетов можно списывать средства. Кроме того, существует и лимит - не более половины имеющихся на счете денег.
"Бывают такие случаи, когда, например, человек уже много лет назад продал машину, а ему еще "капает" транспортный налог. Приходят приставы и списывают задолженность, не вникая в суть дела. В таких случаях надо писать обращение в суд. Чтобы подобных моментов не допускать, стоит внимательно отслеживать почту и уведомления, дабы не влезть в случайные долги", — заключил юрист.
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