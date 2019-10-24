Хитрый и оригинальный: российский комментатор объяснил феномен Шомурдова

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов пояснил свои слова в отношении узбекского форварда "Ростова" Эльдора Шомуродова. Он высоко оценил мастерство игрока, заметив, что изобретательность и оригинальность вывели его в лидер списка бомбардиров РПЛ.

Игрок сборной Узбекистана и форвард клуба "Ростов" Эльдор Шомуродов с десятью голами возглавляет список бомбардиров Российской премьер-лиги. Футболист находится сейчас в центре внимания многих спортивных экспертов и журналистов. Упомянул о нем в недавнем интервью и известный комментатор Геннадий Орлов, похвалив Шомуродова за изобретательность и "футбольный интеллект".

Фраза вызвала дискуссию в интернет-пространстве: кто-то посчитал такую оценку оскорбительной по отношению к другим узбекам. Сам Геннадий Сергеевич, разумеется, никакого расового или национального подтекста в свои слова не закладывал, рассуждая исключительно с профессиональной, футбольной точки зрения.

"Меня удивил этот форвард своей манерой игры. У него много приемов, которые характерны для опытных игроков. Он хитрый, оригинальный футболист, потому и забил уже 10 мячей. Говоря о том, что он узбек, я прежде всего, имел в виду его принадлежность к узбекской футбольной школе, которая в советские годы готовила очень сильных игроков, входивших в Олимпийскую сборную Союза. Сейчас такого, конечно, нет", — подчеркнул комментатор.

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