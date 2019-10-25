Зверев: ВПЧ каждый год уносит миллионы жизней

Российский ученый, директор ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев оценил стартовавшую кампанию по вакцинации девочек от вируса папилломы человека, вызывающего рак.

В Узбекистане стартовала вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки.

Эксперт похвалил инициативу Министерства здравоохранения Узбекистана. Он рассказал, что в России такая вакцинация тоже проводится, однако не входит в обязательный календарь и прививку придется делать за свои деньги.

"Этот вирус - очень серьезная проблема, которая каждый год уносит миллионы жизней", - рассказал эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Вакцина достаточно дорогая, но применяется уже во многих странах. В данное время российские власти планируют начать разработку отечественного аналога таких прививок.