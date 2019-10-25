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Руслан Гереев, руководитель Центра исламских исследований Северного Кавказа
© Лезги газет

Гереев: весь мир признает эффективность действий РФ на афганской границе

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Sputnik Узбекистан

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев рассказал о роли России и США в борьбе с ИГИЛ в Афганистане.

На этой неделе, 24-25 октября, министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить ключевые вопросы Североатлантического союза, а также миссии и операции НАТО.

В повестке дня также противостояние террористической группировке ИГИЛ (запрещенной в РФ), в котором активно принимает участие и Североатлантический союз.

Гереев отметил, что присутствие американцев в Афганистане никак не повлияло на снижение террора в регионе, а террористическая активность за этот период лишь усилилась.

"При этом сейчас угрозы нет, потому что на афганской границе присутствуют российские войска при поддержке афганский властей. В регионе идет укрепление позиций РФ, и эффективность действий России признана мировым сообществом", - рассказал он Sputnik Таджикистан.

При этом эксперт подчеркнул, что отрицать пользу действий России в регионе никак нельзя.




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