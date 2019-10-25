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Улугбек Касимходжаев
Госкомтуризм Узбекистана

Замглавы Госкомтуризма: наша цель - сделать из Приаралья Лас-Вегас

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Sputnik Узбекистан

Первый заместитель руководителя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев рассказал о ключевых приоритетах развития рекреационной зоны в Приаралье.

В этом регионе с суровым климатом власти намерены сделать ставку на экстремальный и экологический туризм, который уже пользуется популярностью у гостей Каракалпакии.

Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья
© Sputnik / Юрий Куйдин
В Приаралье будет создана зона инноваций и технологий
"Уже действуют маршруты, когда группа отправляется на джипах к каньонам, ночует в юртах и на другой день возвращается обратно. Познавательный туризм вполне можно совмещать с экстремальным - в Каракалпакстане более 20 исторических памятников. Еще одно направление - ремесленные города, где можно познакомиться с мастерами, работающими по традициям предков", — отметил в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан Улугбек Касымходжаев в рамках международной конференции "Приаралье - зона экологических инноваций и технологий", которая проходит в Нукусе.

Еще одним местом притяжения в регион иностранных гостей остается Национальный музей искусств имени Савицкого.

"У нас вообще цель сделать из зоны Приаралья симбиоз Силиконовой долины и Лас-Вегаса. Мы делаем ставку на привлечение туристов из России, арабских стран, Турции и Средиземноморья, а также из Китая и Индии", — заключил представитель Госкомтуризма. 

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