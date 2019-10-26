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Роман Латыпов о том, что скрыто и чего ждать пассажирам в московском метро

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Тема:
Подкасты РИА (215)
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Sputnik Узбекистан

Московский метрополитен – место, где мы проводим заметную часть жизни. Главный коэффициент эффективности работы – удовлетворенность пассажиров.

Это настолько многофакторное условие, что обычному человеку и в голову не придёт, как всё сложно. Топ-менеджер Мосметро Роман Латыпов о работе подземного города. Почти без купюр.

Почему начальники метрополитена ездят на работу на метро? Почему навигацию снова переделывают и кто "продавил" это решение? Когда в метро появятся поезда на автопилоте и система распознавания лиц для оплаты билета? Почему за туалет в метро нельзя рассчитаться обычными деньгами? Какие требования предъявляют туристическим группам? Какие перспективы наземного метро? Почему мы так часто видим новости про сбои метро, какие байки о метро выдумали гиды и когда на линиях исчезнут все старые поезда? Как делят доходы Мосметро и РЖД? И где, в конце концов, хорёк?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (215)



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