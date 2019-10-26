Страхи рожающих: менеджмент боли и медицинские вмешательства

Как пройдут роды? Насколько будет больно, и готова ли я к этой боли? Обойдётся ли без медицинских вмешательств? И какими они бывают? Это нормальные вопросы, которые появляются перед родами.

С волнением, страхом боли можно бороться. И первый способ – понять, что происходит в родовом блоке и к чему подготовиться.

Вместе с проектом "Family tree" разбираемся, как справиться с болью во время родов, и почему потом вы всё равно забудете, насколько сильной была эта боль.

Как работает менеджмент боли в российских роддомах, и почему в родах важны психологическая уверенность и спокойствие будущей мамы? Почему некоторые женщины принципиально не хотят рожать без использования эпидуральной анестезии? На чём бы сэкономило государство, если бы обеспечило идеальные условия для родов? Какие медицинские вмешательства в роды существуют?

Об этом в десятом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают акушерку, перинатального психолога, ведущую курсов "Мягкие роды" Елену Левильен.

А 28 октября Елена Левильен и Ольга Банникова — акушерки, которые помогли появиться на свет более чем 2500 малышам в России и странах Европы — проведут бесплатную онлайн-встречу и расскажут, как организовать свои роды.

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