Страх, что ребенка похитят или убьют

Смерть Лизы Киселевой по дороге в школу потрясла страну. Несколько тысяч жителей Саратова и приезжих добровольцев вышли искать ребенка и готовы были линчевать подозреваемого в убийстве.

Подспудный страх стал явным. Для миллионов родителей.

Как теперь жить с этим страхом? Как защитить ребенка локально и глобально? Ищем варианты с "Лизой Алерт".

Потерять ребенка — самый большой страх родителя. Упустил ненадолго из виду и уже страшно — вдруг что-то произошло?

В случае с Лизой сошлось множество факторов. Она оказалась в плохом месте, в плохое время.

Подозреваемый в убийстве имел непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Дорога от дома до школы проходила через гаражный кооператив. Рядом не оказалось других взрослых.

Почему люди, судимые по насильственным статьям, выходят на свободу и потом ими никто не занимается?

Могут ли помочь справиться с проблемой "безопасные маршруты" и чипирование детей?

Нужно ли школы и детские сады обносить глухим забором? Что делать с подозрительным незнакомцем, который бродит у школьной ограды?

Почему переписка в интернете сегодня завтра приводит вашего ребенка на реальную встречу с мерзавцем?

На что родители могут повлиять сами, и каким правилам безопасности научить детей?

Вместе с председателем добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорием Сергеевым и психологом отряда Анной Шипиловой разбираемся, с какого возраста можно отпускать детей на улицу одних и что им нужно сказать перед этим.

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