18:19 27 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
ЯсноПонятно

Как себя вести в соцсетях на страницах умерших

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0
Sputnik Узбекистан

Уместно ли удалять аккаунт умершего из друзей? Почему люди ведут социальные сети за ушедших близких? Как современные технологии могут скопировать манеру общения тех, кого уже нет с нами? И что можно сделать с аккаунтом после смерти?

Если нормы того, как скорбеть офлайн, очевидны, и в разных культурах есть общее представление об этом, то как вести себя со страницей умершего в социальных сетях каждому приходится решать самостоятельно: опираясь на свои чувства и представления об этике.

Одобряемые всеми практики ещё не выработаны. При этом число страниц умерших пользователей рано или поздно превысит число живых.

Как поступать со страницами ушедших людей и кому завещать свое цифровое имущество, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.

Эксперт эпизода — кандидат культурологии, автор "Блога злобного культуролога" Оксана Мороз — рассказала, можно ли устраивать поминки на страницах в соцсетях и уместно ли горевать онлайн.

Слушайте подкасты Sputnik >>




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
ЗИЛ с дворниками на фарах
На каких авто ездил первый президент Узбекистана?
Хванчкара из Рачи: Самое сладкое вино из самого красивого края Грузии
Знаменитое полусладкое вино: как собирают виноград для "Хванчкары" – видео
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться