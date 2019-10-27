Самый молодой гроссмейстер о шахматных скандалах, поклонницах и читерстве

Он ударился головой о дно бассейна и вскоре попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории. Шахматист Сергей Карякин рассказывает, существуют ли допинг и читерство в этом спорте, пишут ли шахматистам поклонницы, и как технологии изменят игру.

Зачем профессиональному шахматисту режим питания и физические тренировки?

Почему в шахматах столько сексизма и проигрывал ли он женщинам? Коснется ли допинговый скандал шахмат и существует ли в этом спорте список запрещенных препаратов? Кто в ближайшее время может опередить Россию в списке шахматных стран мира и что нужно делать прямо сейчас, чтобы этого не случилось? Изменятся ли правила игры из-за новых технологий и можно ли "подсесть" на шахматы, как на видеоигры?

Отвечает чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин:

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4:10 Зачем шахматисту режим питания и тренировки

5:50 Про шахматный "взлет" после удара головой о дно бассейна

6:30 Существуют ли шахматный допинг и как за него могут оштрафовать

7:45 Как противостоять новым технологиям для нечестной игры

11:45 Могут ли обвинения России в допинге коснуться шахматного спорта

14:30 "Женский международный гроссмейстер": сексизм в шахматном мире

16:10 С супругой — в шахматы, с детьми — в "Чапаева"?

16:45 Зачем турниры для лиц с ограниченными возможностями в шахматах

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21:00 Когда шахматисту пора на пенсию

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23:00 Можно ли заработать состояние, выигрывая шахматные турниры

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24:55 Пишут ли ему поклонницы

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