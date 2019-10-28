Жилин: США не ушли из Сирии, они готовят западню

Суровые и жесткие прогнозы относительно ситуации в Сирии и планов США дал военный эксперт Александр Жилин.

Ситуацию в Сирии проанализировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

"Американский президент выстраивает цельную систему и готовится к новым выборам. Естественно, ему не нужны никакие потери, столкновения и трупы под американским флагом", - отметил эксперт.

По словам Жилина, англосаксы никогда не воевали своими руками, а их оружием всегда были провокации и сговоры. А сейчас оружием США стали террористы.

"Я бы не стал сильно радоваться тому, что американцы ушли. Они, во-первых, не ушли, а отошли, и по некоторым признакам я вижу, что они пытаются сконструировать западню", - уверен эксперт.

Тем самым США пытается переложить ответственность за ситуацию в Сирии на другие страны.

"Получается, что Россия титаническими усилиями выстраивает какую-то модель, привлекает турецкую сторону, пытается договориться с курдами, а они (США. – Прим. ред.) в любой момент могут торпедировать через серию провокаций все, что выстраивается, если им это будет выгодно", – заключил Жилин.