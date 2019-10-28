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Андрей Худык
© Foto: "Гродненская правда"

Беларусь поможет в ликвидации последствий высыхания Арала — министр

Радио
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Sputnik Узбекистан

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, выступая на экологическом форуме в Нукусе, рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном в ликвидации последствий аральской катастрофы.

Белорусский министр отметил, что вид высыхающего моря произвел на него очень сильное и при этом двойственное впечатление.

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"С одной стороны, масштабы этой экологической беды поражают и пугают. Но с другой - видна политическая воля руководства Узбекистана, прежде всего команды Шавката Мирзиёева, который намерен сделать все возможное для смягчения последствий данной катастрофы и возродить полноценную жизнь этого региона", — подчеркнул Худык в интервью Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что Беларусь понимает проблему республики, так как сама сталкивалась на протяжении своей истории с тяжелыми экологическими катастрофами. Страной накоплен богатый опыт, есть научные разработки, которыми Беларусь готова делиться.

"У нас много водоемов, но даже мы отмечаем снижение уровня грунтовых вод. Мы знаем причины таких проблем и успешно с этим боремся, так что готовы свои наработки предложить узбекским коллегам", — заключил министр.

В конференции, посвященной проблемам Приаралья, приняли участие ведущие специалисты из Узбекистана, Беларуси и Казахстана, а также представители ООН и ЕС.

 

Теги:
экология, Беларусь, Узбекистан, Аральское море



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