Российский военный объяснил, зачем Узбекистану китайские ракеты

Генерал-лейтенант запаса, в прошлом заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО Айтеч Бижев прокомментировал испытания узбекскими военными китайского аналога ракетных комплексов С-300.

На полигоне "Кулкудук" в Навоийской области состоялись практические испытания противовоздушной ракеты типа FD-2000 китайского производства. Мероприятия прошли в рамках повышения боеготовности сил ПВО Узбекистана.

По словам российского эксперта, применение этих систем во многом обусловлено их меньшей стоимостью, хотя по характеристикам они сильно уступают российским аналогам.

"По сути, эти ракеты, выпускаемые КНР по российской лицензии, - самые первые комплексы С-300. Разумеется, их характеристики гораздо скромнее оригинала, но и цена раз в пять ниже, что, по всей видимости, и стало определяющим моментом при выборе", — подчеркнул Бижев.

Он добавил, что КНР активно участвует в экспорте вооружений, прежде всего привлекая покупателей низкой ценой в ущерб характеристикам.

Комментарий военного слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.