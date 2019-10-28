Российский военный объяснил, зачем Узбекистану китайские ракеты

По словам российского эксперта, применение этих систем во многом обусловлено их меньшей стоимостью, хотя по характеристикам они сильно уступают российским аналогам.
"По сути, эти ракеты, выпускаемые КНР по российской лицензии, - самые первые комплексы С-300. Разумеется, их характеристики гораздо скромнее оригинала, но и цена раз в пять ниже, что, по всей видимости, и стало определяющим моментом при выборе", — подчеркнул Бижев.
Он добавил, что КНР активно участвует в экспорте вооружений, прежде всего привлекая покупателей низкой ценой в ущерб характеристикам.
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