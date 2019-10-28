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Заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединения системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Магомедович Бижев.
© Sputnik / Владимир Федоренко

Российский военный объяснил, зачем Узбекистану китайские ракеты

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Sputnik Узбекистан

Генерал-лейтенант запаса, в прошлом заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО Айтеч Бижев прокомментировал испытания узбекскими военными китайского аналога ракетных комплексов С-300.

Министерством обороны Узбекистана впервые будет проводиться испытание противовоздушной ракеты типа FD-2000
Министерство обороны Узбекистана
Минобороны впервые проведет испытание противовоздушной ракеты
На полигоне "Кулкудук" в Навоийской области состоялись практические испытания противовоздушной ракеты типа FD-2000 китайского производства. Мероприятия прошли в рамках повышения боеготовности сил ПВО Узбекистана.

По словам российского эксперта, применение этих систем во многом обусловлено их меньшей стоимостью, хотя по характеристикам они сильно уступают российским аналогам.

"По сути, эти ракеты, выпускаемые КНР по российской лицензии, - самые первые комплексы С-300. Разумеется, их характеристики гораздо скромнее оригинала, но и цена раз в пять ниже, что, по всей видимости, и стало определяющим моментом при выборе", — подчеркнул Бижев.

Он добавил, что КНР активно участвует в экспорте вооружений, прежде всего привлекая покупателей низкой ценой в ущерб характеристикам.

Комментарий военного слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Теги:
Минобороны Узбекистана, Ракеты, ПВО, Узбекистан, КНР



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