Юлдуз Усманова об эстраде: за две песенки заслуженного дают – это что такое

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова в интервью Sputnik откровенно высказалась о необходимости цензуры на эстраде, заметив, что вседозволенность и безвкусица могут испортить язык и культуру страны.

"Лицензии я в свое время вводила, потому что налоги были нереальными. Но это по сути как патент на деятельность. Что касается ограничений, то определенная цензура быть должна, иначе мы язык испортим, обычаи испортим. Они уже начинают портиться. Цензура не должна всем подряд микрофоны давать. Ты можешь купить лицензию, но без образования ты петь не можешь. Пой в барах, ресторанах, но чтобы выступать на сцене - иди, учись", — говорит Юлдуз Усманова.

Узбекская примадонна уверена, что регулировать отечественную эстраду необходимо, иначе не только упадет уровень искусства, но и уровень воспитания.

По ее мнению, сейчас в сфере подготовки исполнителей есть большие проблемы, так как многим не хватает основного музыкального образования.

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"Уберите эстрадный факультет в консерватории. Это ведь смешно! Ладно джаз - это классика. Но попсе не учат, попса она и есть попса. Вообще, нужно провести аттестацию всех артистов, что они умеют. Раньше всем подряд заслуженных давали — за две песенки всего. Что это такое?", — возмущается певица.

Усманова заметила. что ее жесткая позиция вызвана исключительно низким уровне современной эстрады, а не личными антипатиями.

"Я не гордая, я земной человек, но уважаю тех, кто работает. Музыка - это труд, это чувство. Алла Борисовна ведь тоже не с неба свалилась - она училась, она вокалистка, она может ноты писать, в конце-концов", — добавила примадонна в интервью Sputnik Узбекистан.

Юлдуз Усманова 13 ноября в рамках своего юбилейного турне даст большой концерт в Москве в Крокус Сити Холле. По словам самой певицы, в программу войдут как уже полюбившиеся зрителям песни, так и новые хиты. Петь узбекская примадонна будет не только на русском - ожидается, что в репертуаре будут композиции на узбекском, таджикском, татарском и турецком языках.