Матвиенко: иностранным студентам нужно создать условия для работы в РФ

"Под патронатом Совета Федерации ежегодно в Крыму проводится международный гуманитарный Ливадийский форум. Один из вопросов, обсуждавшихся на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для трудоустройства в РФ иностранных студентов", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всемирной конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".
Советом Федерации готовится законопроект. Матвиенко выразила надежду, что его удастся согласовать в осеннюю сессию.
Все зарубежные студенты смогут в случае желания подрабатывать в России, добавила спикер Совфеда. Этот законопроект повысит привлекательность российских вузов и окажет поддержку иностранным студентам, уверена Матвиенко.
Спикер также подчеркнула, что в России необходимо создать более свободные и благоприятные условия для трудоустройства в РФ иностранных студентов.