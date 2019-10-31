Казахстанский эксперт рассказал о реновации сейсмоопасного жилья

Управляющий директор по производству АО "КазНИИСА", почетный строитель Казахстана, кандидат технических наук Ералы Шокбаров рассказал о том, как Казахстан решает проблему сейсмоопасных строений при обновлении жилого фонда.

В Узбекистане проводится мониторинг домов и сооружений на предмет соответствия актуальным сейсмическим требованиям. По оценкам Министерства строительства республики, несколько сотен домов подлежат сносу, а несколько тысяч - капитальному ремонту.

"Наша республика одной из первых на постсоветском пространстве начала подобную программу. Мы в 2-2,5 раза подняли требования к сооружениям и жилым домам. Визуальный осмотр, а также оценка характеристик конкретного объекта позволяют определить уровень безопасности постройки. Некоторые дома мы проверяем специальными вибромашинами. Один такой тест показал, что здание находится в аварийном состоянии и не выдержит землетрясения. Чаще всего гораздо дешевле снести трехэтажный ветхий дом и построить на его месте современную многоэтажку", — подчеркнул Шокбаров.

Казахстанский эксперт Ералы Шокбаров рассказал о том, как подобная программа реализовывается в Нур-Султане и других городах Казахстана.

Он добавил, что казахстанские специалисты уже проводили технические испытания сооружений в Узбекистане, чтобы оценить уровень сейсмоустойчивости.

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