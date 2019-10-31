Васкевич: желая помочь детям-инвалидам, не надо стараться все делать за них

Член совета по молодежной политике при полпреде РФ в УрФО Владимир Васкевич уверен, что при грамотном подходе педагогов и родителей дети с ограниченными возможностями могут не только адаптироваться к жизни, но и стать успешными людьми.

"В рамках форума дошкольного образования мы привезли тренинги по работе с детьми, имеющими инвалидность. Важно не просто понять, что нужно ребенку, важно его адаптировать к жизни и понять, как он может принести обществу пользу. Но без доверия тут не обойтись. Зачастую таких детей мы опекаем, стараемся сделать все за них, хотя они могли бы научиться базовым вещам и в будущем это им очень помогло бы. Я сам лишился зрения в два года, а в пять мне уже доверяли готовить еду на кухне. Я отучился и устроился на работу, купил свое жилье. Все это достижимо и историй успеха очень много", — отметил Васкевич.

По словам Владимира Васкевича, адаптация детей, например, незрячих, крайне важна и соответствующие методики уже существуют.

По его словам, имеющийся у российских педагогов опыт был бы очень востребован в Узбекистане. Но не малая роль в воспитании и поддержки детей лежит на их родителях.

"Главное, чтобы они приняли своего ребенка таким, осознали неизбежность инвалидности и сразу начали готовить его к жизни в таких условиях. Это поможет ему осознать свое место в обществе и развиваться в нем", — резюмировал эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.