Васкевич: желая помочь детям-инвалидам, не надо стараться все делать за них

"В рамках форума дошкольного образования мы привезли тренинги по работе с детьми, имеющими инвалидность. Важно не просто понять, что нужно ребенку, важно его адаптировать к жизни и понять, как он может принести обществу пользу. Но без доверия тут не обойтись. Зачастую таких детей мы опекаем, стараемся сделать все за них, хотя они могли бы научиться базовым вещам и в будущем это им очень помогло бы. Я сам лишился зрения в два года, а в пять мне уже доверяли готовить еду на кухне. Я отучился и устроился на работу, купил свое жилье. Все это достижимо и историй успеха очень много", — отметил Васкевич.
"Главное, чтобы они приняли своего ребенка таким, осознали неизбежность инвалидности и сразу начали готовить его к жизни в таких условиях. Это поможет ему осознать свое место в обществе и развиваться в нем", — резюмировал эксперт.
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