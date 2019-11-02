Арипов предложил принять экологическую программу "Зеленого пояса" ШОС

В Ташкенте проходит саммит глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества. Выступая на заседании, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов озвучил ключевые направления взаимодействия в рамках этого объединения.

Выступая на заседании в расширенном составе, глава Правительства Узбекистана подчеркнул, что для более эффективного взаимодействия в рамках ШОС, прежде всего, необходимо реализовывать программы торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества.

Кроме того, Узбекистан предлагает более активно использовать площадку международного университета Туризма "Шелковый путь" в Самарканде, для развития этой важнейшей интеграционной сфере.

Еще одна инициатива, выдвинутая представителем КНР, также была поддержана Узбекистаном. Речь идет о создании в странах ШОС университетов народной дипломатии. Аналогичный центр уже успешно действует в Ташкенте и может стать базой для реализации подобных инициатив.

"Учитывая современные экологические вызовы и проблемы, мы предлагаем разработать и утвердить программу "Зеленого пояса" ШОС для более эффективной совместной работы в этом направлении. Кроме того, принимая во внимания глобальность аральского кризиса, призываем наших партнеров по ШОС подключиться к программе развития Приаралья, объявленного зоной экологических инноваций и технологий", — подчеркнул Абдулла Арипов.

Более полное выступление слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Саммит глав правительств ШОС проходит в столице Узбекистана 1-2 ноября. Помимо членов организации на форум прибыли представители стран-наблюдателей, почетными гостями стали члены делегации из Туркменистана.