Арипов предложил принять экологическую программу "Зеленого пояса" ШОС

Еще одна инициатива, выдвинутая представителем КНР, также была поддержана Узбекистаном. Речь идет о создании в странах ШОС университетов народной дипломатии. Аналогичный центр уже успешно действует в Ташкенте и может стать базой для реализации подобных инициатив.
"Учитывая современные экологические вызовы и проблемы, мы предлагаем разработать и утвердить программу "Зеленого пояса" ШОС для более эффективной совместной работы в этом направлении. Кроме того, принимая во внимания глобальность аральского кризиса, призываем наших партнеров по ШОС подключиться к программе развития Приаралья, объявленного зоной экологических инноваций и технологий", — подчеркнул Абдулла Арипов.
Более полное выступление слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.
Саммит глав правительств ШОС проходит в столице Узбекистана 1-2 ноября. Помимо членов организации на форум прибыли представители стран-наблюдателей, почетными гостями стали члены делегации из Туркменистана.