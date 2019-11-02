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Норов: необходимо активно вовлекать Афганистан в транспортную сеть ШОС

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Тема:
Заседание глав правительств стран ШОС в Ташкенте (11)
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Sputnik Узбекистан

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, выступая на заседании глав правительств ШОС в Ташкенте, озвучил главные планы деятельности и перспективные сферы для взаимодействия.

Среди приоритетных направление - реализация программы развития ШОС до 2035 года, которая охватывает все ключевые сферы - от экономике торговли и инвестиций, до сельского хозяйства, логистики и культурно-гуманитарной сферы. При этом, подчеркнул Норов, есть необходимость создания дополнительных рабочих групп по промышленности, энергетике и территориальному развитию.

"Для укрепления транспортной взаимосвязанности на пространстве ШОС предлагаем разработать программу по созданию современных мультимодальных логистических центров. Также необходимо активизировать сотрудничество железнодорожных администраций государств организации для создания новых и более эффективного использования уже действующих магистралей. К развитию транспортной сети ШОС стоит более активно привлекать и Афганистан",— подчеркнул в своем докладе Владимир Норов.

Он добавил, что международный статут Шанхайской организации неуклонно растет, о чем свидетельствуют достигнутые договоренности с ведущими организации при ООН.

Подробнее выступление генерального секретаря ШОС слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Заседание глав правительств стран ШОС в Ташкенте (11)
Теги:
ШОС, Владимир Норов, Узбекистан



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