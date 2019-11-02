Норов: необходимо активно вовлекать Афганистан в транспортную сеть ШОС

"Для укрепления транспортной взаимосвязанности на пространстве ШОС предлагаем разработать программу по созданию современных мультимодальных логистических центров. Также необходимо активизировать сотрудничество железнодорожных администраций государств организации для создания новых и более эффективного использования уже действующих магистралей. К развитию транспортной сети ШОС стоит более активно привлекать и Афганистан",— подчеркнул в своем докладе Владимир Норов.
Он добавил, что международный статут Шанхайской организации неуклонно растет, о чем свидетельствуют достигнутые договоренности с ведущими организации при ООН.
Подробнее выступление генерального секретаря ШОС слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.