Подкаст "ЯсноПонятно". Как себя вести в соцсетях на страницах умерших

Как современные технологии могут скопировать манеру общения тех, кого уже нет снами? И что можно сделать с аккаунтом после смерти?
Если нормы того, как скорбеть офлайн, очевидны, и в разных культурах есть общее представление об этом, то как вести себя со страницей умершего в социальных сетях каждому приходится решать самостоятельно: опираясь на свои чувства и представления об этике.
Одобряемые всеми практики ещё не выработаны. При этом число страниц умерших пользователей рано или поздно превысит число живых.
Эксперт эпизода — кандидат культурологии, автор "Блога злобного культуролога" Оксана Мороз — рассказала, можно ли устраивать поминки на страницах в соцсетях и уместно ли горевать онлайн.
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