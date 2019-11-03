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Мы все умрем. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики

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Sputnik Узбекистан

Традиционная диагностика болезни часто требует долгих процедур, исследований крови, инструментальных обследований. Нанотехнологии позволят ставить диагноз всего лишь по мазку слюны ― но насколько точно? Как скоро? Зачем? И чем это грозит?

 

 

Что такое нанотехнологии на самом деле? Могут ли они действительно уничтожить планету, как в знаменитой теории "серой слизи"? Когда эти инновационные материалы и методы появятся в больницах? Для чего, кроме медицинской диагностики, их можно будет использовать? Смогут ли наноматериалы и компьютеры когда-нибудь полностью заменить медиков?

Комментировал и объяснял Евгений Гудилин, доктор химических наук, заместитель декана факультета наук о материалах и профессор химического факультета МГУ.

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