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Автожурналист и автоэксперт Александр Добин
© Foto : Из личного архива Александра Добина

Автоэксперт: всегда остается очарование выбрать машину лично

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Sputnik Узбекистан

Автоэксперт Александр Добин рассказал о плюсах и минусах авторынков, системы trade-in и о конкуренции разных площадок по продаже автомобилей.

Эксперт уточнил, что центры по продаже б/у автомобилей как правило располагаются на окраинах города или вообще за его чертой. В свою очередь, интернет площадки куда удобнее, но они ни с кем и не конкурируют. Быстрота, удобство покупок в интернете делает такие сервисы очень популярными.

"Очарование выбрать машину лично: открыть дверь, залезть в салон, посмотреть двигатель – то, что происходит на рынке и в trade-in – от него все равно уйти не удается, поэтому интернет это такая предварительная площадка выбора авто и ориентировки по ценам", отметил Добин в диалоге с Sputnik Узбекистан.

Как раз "живьем" человек покупает автомобили куда охотнее. Открытие не центров trade-in, а именно салонов по продаже подержанных авто станет важным шагом для покупателей и производителей. Такой порядок будет зависеть в первую очередь от авторынка страны. Ведь чем хуже покупаются новые автомобили, тем лучше продаются б/у, заключил эксперт. 




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