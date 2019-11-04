Аршинов: Узбекистану нужны специалисты в сфере высоких технологий

Делегация Саратовской области участвует в Узбекистанско-Казахстанской конференции по вопросам кооперации сельхозпроизводителей в Центральной Азии. По линии гуманитарного сотрудничества проведены переговоры по использовании вузовского потенциала Саратовской области как для подготовки узбекских абитуриентов так и для включения вузов Саратова в приоритетные списки обучения по линии министерства образования РУ.
В целом, экономика Узбекистана требует специалистов в сфере высоких технологий. Вузы республике пока не могут в полной мере обеспечить достаточный уровень подготовки.
Саратовская область может предложить компетенции для узбекских студентов. Тот же Политехнический университет даст широкий спектр знаний в сферах нанотехнологий и атомной энергетики.
Более того, Саратовская область - приграничный регион, поэтому перспективы сотрудничества с Узбекистаном очень широки.