Глава ООН в КР: улыбка чиновника очеловечивает власть

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело рассказал, почему улыбающиеся чиновники знают о проблемах граждан лучше, чем их серьезные коллеги.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело заявил, что госслужащие олицетворяют собой власть и зачастую по их лицам граждане судят о степени открытости государственных институтов.

"Я хочу, чтобы чиновники больше улыбались. Улыбка сигнализирует о том, что ты открыт для диалога. Поэтому улыбающемуся чиновнику люди расскажут о своих проблемах больше, чем тому, кто сохраняет серьезный вид. А чем больше источников проблем своих сограждан ты знаешь, тем больше сможешь для них сделать", — подчеркнул глава ООН в Кыргызстане.

По его словам, образ серьезного чиновника, более привычный для старшего поколения, сегодня уже не актуален, так как молодежь ищет открытого и эмоционального диалога с властью.

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