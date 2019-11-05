Зубец: российский рубль демонстрирует чудеса стабильности

Немецкие СМИ на днях сообщили о "возвращении" рубля. Журналисты издания Focus отметили, что после падения, которое было вызвано западными санкциями и снижением цен на нефть, российской нацвалюте удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году.

"Рубль в настоящий момент действительно является устойчивой валютой. Он показывает чудеса стабильности, несмотря на все внешние шоки, — отметил Алексей Зубец в эфире радио Sputnik. — Дело в том, что в значительной степени те колебания, которые мы имели, были вызваны спекулятивным раскачиванием курса рубля по отношению к доллару. Но за последнее время стабильность рубля выросла за счет устойчивого внешнеторгового положения нашей страны, устойчивого притока валюты из развивающихся и развитых стран".

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