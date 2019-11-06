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Член ассоциации группы антитеррора Альфа, подполковник запаса Андрей Попов
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Попов о новом лидере ИГ*: предсказуемый шаг террористов

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Sputnik Узбекистан

Член ассоциации группы антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов о назначении нового главы террористов.

Запрещенная в России террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") объявила об избрании нового главаря, подтвердив гибель предыдущего — Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщало во вторник, 5 ноября, агентство Associated Press.

На аудиозаписи, распространенной ИГ*, преемником аль-Багдади назван Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши, который, как и уничтоженный лидер, относится к племени курайшитов. Другие подробности о новом главаре не приводятся.

Также представитель ИГ* сообщил о гибели Абу Хасана аль-Мухаджира, близкого помощника Багдади, занимавшего пост пресс-секретаря группировки с 2016 года.

"Террористам очень важно заявить, что в их деятельности есть положительная динамика. После их сокрушительного разгрома в Сирии им надо было что-то противопоставить этому своему поражению", - сказал член ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов радио Sputnik.

Напомним, президент США Дональд Трамп 27 октября объявил о том, что аль-Багдади был убит в Сирии в результате операции американского спецназа.

Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно аль-Багдади. Сообщается, что вместе с ним погибли шесть членов группировки ИГ*, в том числе четыре женщины.

ИГ* - террористическая организация, запрещена в России

Теги:
ИГ, радио, Аудио



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