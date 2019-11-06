Как не дарить и не собирать хлам в своем доме: советы эксперта

По словам эксперта, чаще всего люди хранят вещи, связанные с теплыми воспоминаниями. Обладателям этих предметов жалко отдавать их или они надеются на то, что вещь им пригодится спустя время. Однако этого не происходит, и ненужные вещи продолжают занимать место и храниться в доме.

Среди самых распространенных ненужных предметов – неподходящая косметика, неинтересные книги и сувениры.

"Для того чтобы знать, что у вас есть, а чего нет, нужно начать с расхламления. Необходимо все вещи вытащить из шкафа и распределить по категориям. Тогда вы увидите то, чем вы не пользовались уже давно. Если сложно расстаться, то можно отложить и вернуться к ним позже. При покупке любой вещи для дома задайте себе несколько вопросов: действительно ли вам нужен этот предмет? сколько вы будете им пользоваться? какую пользу он вам принесет? обойдетесь ли вы без него?" – дала рекомендации во время беседы со Sputnik Казахстан Роза Алимбаева.