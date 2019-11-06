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Алексей Подберезкин
© РИА "Руспех"

Эксперт: Турция получит ценную информацию от сестры террориста аль-Багдади

Радио
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Sputnik Узбекистан

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал задержание сестры убитого лидера "Исламского государства"* Абу-Бакра аль-Багдади.

Турки вытянут как можно больше информации об устройстве ИГИЛ* у сестры главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади, который, возможно, был уничтожен во время спецоперации в Сирии. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, пишет Sputnik Таджикистан.. 

Ранее сообщалось, что власти Турции задержали старшую сестру лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади — 65-летнюю Расмию Авад, а также членов ее семьи.

Sputnik
СМИ: Турция задержала семью старшей сестры аль-Багдади
"Конечно, они (задержанные — Прим. ред.) знают ситуацию внутри ИГ*. Естественно, это информация крайне важна для Турции, которая вступила в прямое вооруженное противоборство (в Сирии — Прим. ред.)", — сказал эксперт.

По его мнению, Турция предпринимает верные шаги в нынешних условиях и узнает много интересного о ситуации внутри ИГ*.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади 27 октября. По словам главы государства, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, однако аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.

Теги:
Турция, Террористы, Исламское государство



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