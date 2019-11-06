Леонков: учения Украины с НАТО в Черном море принесут России пользу

Коммерческий директор российского журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков оценил значение совместных учений ВМС Украины и стран НАТО, которые пройдут в следующем году в Черном море.

В Киеве заявили, что в 2020 году в Черном море будут проведены масштабные четырехдневные учения Украины и стран Североатлантического альянса.

"Тут преследуется, я думаю, задача продемонстрировать "атлантическое единство" с Украиной. Помимо США и Украины, в учениях, скорее всего, примут участие черноморские государства — члены НАТО, такие как Болгария и Румыния. Назвать "масштабными" их будет, думаю, все-таки сложно: конвенция Монтре действует, и бесконечное количество кораблей в Черное море не нагонишь, — отметил Алексей Леонков в эфире радио Sputnik. — Участники учений будут в очередной раз что-то "демонстрировать", громкие слова говорить, украинское руководство будет стучать себя в грудь, заявлять, какие они молодцы — все как обычно".

При этом российским расчетам береговой обороны будущие учения принесут большую пользу, считает Леонков.

"<...> будет очень хорошая возможность потренироваться — на отслеживании новых объектов", — сказал эксперт.

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