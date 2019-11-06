Журавлев: если США выходят из соглашения по климату, документ теряет смысл

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна начала официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату.

Эксперт беседе на радио Sputnik отметил, что такое решение Вашингтона по сути обесценивает документ и делает его бессмысленным.

"Выход США приведет к гибели соглашения, что в общем-то грустно, хотя и не смертельно, поскольку один-единственный вулкан дает больше выбросов, чем вся наша экономика. В чем суть соглашения?", - сказал Журавлев.

Документ закрепляет систему, при которой страны, которые меньше загрязняют атмосферу, получают бонусы, а те, которые загрязняют больше - платят.

"А если крупнейшая экономика мира выходит из этой игры, то какой смысл кому-то платить, а кому-то зарабатывать? Очевидно, что больше всего выбросов дают именно американская и китайская экономики, но в соглашение одни не входили, а другие, похоже, уже не входят", ― заявил политолог.